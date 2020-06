Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Menschen, darunter ein 13-jähriges Kind, bei Unfall verletzt

Greußen (ots)

Die Fahrerin eines Opel befuhr am Montag, gegen 14.20 Uhr, vorfahrtsberechtigt, die Lindenstraße in Richtung Sondershausen. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße kam es zur Kollision mit dem Ford eines 62-Jährigen. Er wollte von der Bahnhofstraße nach links auf die Lindenstraße auffahren. Die 26 Jahre alte Opel-Fahrerin, ihr 13-jähriger Beifahrer und der Fahrer des Ford erlitten leichte Verletzungen. Auf der Strecke kam es aufgrund des Unfalls zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell