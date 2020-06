Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angetrunkenen Radfahrer gestoppt

Görmar (ots)

In der Sondershäuser Landstraße wollten Polizisten am Montagabend, gegen 21.40 Uhr, einen Radfahrer kontrollieren. Doch statt anzuhalten, trat der Radler in die Pedale und flüchtete. Er kam nicht weit. Die Beamten entdeckten den Mann kurze Zeit später in der Neuen Brückenstraße, wie er sein Fahrrad schob. Ein Alkoholtest ergab bei dem 39-Jährigen über 1,6 Promille. Die Beamten erstatten Anzeige.

