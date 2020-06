Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoftor nach Auffahrunfall beschädigt

Nordhausen (ots)

Ca. 4400 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Montag, kurz nach 17 Uhr, in Werther. Ein 41-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Nissan die Bahnhofstraße in Richtung Wolkramshausen. Kurz vor einer Einfahrt bremste der Mann ab, um nach links in die Einfahrt zu fahren. Der dahinter befindliche 44-jährige Autofahrer kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Der Nissan des 41-Jährigen drehte sich durch den Aufprall und wurde gegen das Hoftor geschoben. Am Tor und den beiden Autos entstand Schaden. Die Autofahrer blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell