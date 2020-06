Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Treppe stoppt Fahrzeug

Dörna (ots)

Auf einer Treppe ende die Fahrt eines Kleintransporters am Montagmittag in Dörna. Der Fahrer hatte beim Rückwärtsfahrern die Treppe übersehen und blieb mit der Hinterachse an den Stufen hängen. Ein Abschlepper musste ran und das Auto wieder auf die Straße ziehen.

