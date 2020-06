Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen - Fahrer leicht verletzt

Holbach (ots)

Auf dem Feld endete die Fahrt eines 57-jährigen Mannes am Montag im Landkreis Nordhausen. Er war gegen 13 Uhr mit seinem Skoda auf der Bundesstraße 243 aus Richtung Günzerode in Richtung Holbach unterwegs. In einer Linkskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Skoda durchfuhr den Straßengraben, kollidierte mit einem Betondurchlauf und kam schließlich auf dem Feld zum Stehen. Der Fahrer konnte das Auto selbstständig verlassen. Er erlitt einen Schock. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf ca. 9000 Euro.

