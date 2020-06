Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autodiebstahl missglückt

Artern (ots)

Unbekannte versuchten am zurückliegenden Wochenende ein Ausstellungsfahrzeug Am Kalkfeld zu stehlen. Der vor einem Baumarkt abgestellte Fiat Ducato wies Aufbruchsspuren an der Fahrertür auf. Außerdem wurde das Auto um wenige Meter verschoben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell