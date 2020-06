Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in ehemaligen Vereinslokal

Mühlhausen (ots)

Auf das leerstehende Vereinslokal einer Kleingartenanlage Am Rieseninger Berg hatten es Diebe am vergangenen Wochenende abgesehen. Der oder die Täter verschafften sich über den Eingang auf der Rückseite des Gebäudes gewaltsam Zutritt. Im Inneren durchsuchten sie die Räume, gingen jedoch leer aus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Wer hat den Einbruch bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

