Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bahnschwellen in Brand gesetzt

Bleicherode (ots)

Am Sonntag, gegen 17.20 Uhr, brannten in der Bahnhofstraße die Holzbahnschwellen einer ehemaligen Gleisanlage. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell im Griff. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte die Schwellen in Brand gesetzt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

