Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Rasenmäher aus Einrichtungsmarkt gestohlen

Nordhausen (ots)

Am Sonntag drangen Unbekannte durch einen Zaun gewaltsam in den Außenbereich des Einrichtungsmarktes am Uthleber Weg ein. Der oder die Täter erbeuteten mehrere Rasenmäher, sowie Fahrradbeleuchtungen im Gesamtwert von über 1000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 5.25 Uhr und 22.10 Uhr. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu den unbekannten Tätern oder zum Verbleib ihrer Beute machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

