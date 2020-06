Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Positiver Drogentest bei Unfallaufnahme

Sondershausen (ots)

Am Sonntag, gegen 19.40 Uhr, kam es in der Erfurter Straße zu einem Unfall. Der 20-jährige Fahrer eines Seat wollte nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Seat eines 25-Jährigen. Die Autofahrer blieben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme schlug ein Drogentest bei dem 25-Jährigen an. Er musste mit zur Blutentnahme.

