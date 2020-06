Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau bei Unfall leicht verletzt

Sondershausen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 32-jährige Audi-Fahrerin am Sonntag. Sie parkte gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Ulrich-von-Hutten-Straße. Dabei stieß eine 44 Jahre alte Mercedes-Fahrerin gegen den Audi, als sie dahinter einparken wollte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

