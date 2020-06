Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Starke Rauchentwicklung im Keller

Oberheldrungen (ots)

In Oberheldrungen verursachte ein Schwelbrand ca. 5000 Euro Schaden. Kurz vor 13 Uhr kam es in einem Keller am Unterbach zu einer starken Rauchentwicklung. Ersten Ermittlungen zufolge führte ein technischer Defekt an einer Camping Kochplatte zu dem Schwelbrand. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Oberheldrungen, Hemleben, Sachsenburg und Artern.

