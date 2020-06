Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ofen verursacht Schwelbrand

Felchta (ots)

Glücklicherweise ohne Verletzte endete ein Schwelbrand am Sonntagnachmittag im Unstrut-Hainich-Kreis. Kurz nach 16 Uhr kam es in einem Keller in der Felchtaer Johannesstraße zu einer Verpuffung mit starker Rauchentwicklung. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Auslöser war offensichtlich der technischer Defekt eines Ofens.

