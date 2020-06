Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Polizei bittet um Mithilfe bei Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort

Mühlhausen (ots)

Am Morgen, des 13.06.2020 kam es in Mühlhausen, Schaffentorstraße zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw Opel so schwer beschädigt wurde, dass er nicht mehr fahrbereit war.

Der verantwortliche Fahrzeugführer fuhr wahrscheinlich mit einem Geländewagen oder einen anderen größeren Fahrzeug an dem rechts abgeparkten Opel zu dicht vorbei, so dass es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge kam.

Nach dem Unfall setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Gesucht werden deshalb Zeugen, welche Angaben zu den Geschehnissen vom 13.06.2020, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr machen können? Ist Ihnen ein Geländewagen in der Straße aufgefallen? Haben Sie ein auffälliges Knallgeräusch gehört? Dann wenden Sie sich bitte an die Polizei in Mühlhausen.

