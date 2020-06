Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dreimal Fahren unter Drogeneinfluss in einer Nacht festgestellt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Mobile Verkehrskontrollen in der Nacht vom 12. zum 13.06.2020 hatten drei Verstöße nach dem Straßenverkehrsgesetz zur Folge. Gegen 20 Uhr wurde der Fahrer eines VW Golf in der Ortslage Heiligenstadt einer Kontrolle unterzogen. Der 42jährige Heiligenstädter zeigte Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln, was ein Drogentest in der Folge bestätigte. Eine Blutentnahme im Krankenhaus schloss sich an. Ebenfalls im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 37jähriger Eichsfelder in der Gemarkung Bornhagen gegen 21:00 Uhr positiv auf die Einnahme von Betäubungsmitteln getestet. Auch der Fahrer des VW Passat musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen 22:20 Uhr wurde in der Ortslage Bischofferode die Besatzung eines Motorrollers kontrolliert. Auch hier reagierte der Drogentest bei der 18jährigen Rollerfahrerin positiv. Wieder folgte eine Blutentnahme. Alle drei Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeldverfahren, neben dem Bußgeld droht ein Fahrverbot.

