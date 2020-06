Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizeibeamte retten Insassen aus einem im Hochwasser festsitzenden Pkw

Mühlhausen (ots)

In der Nacht vom 13.06. zum 140.06.2020 tobte ein schweres Unwetter über weite Teile Deutschlands. Deshalb waren die Rettungskräfte die ganze Nacht gefordert.

In diesem Zusammenhang fuhr ein Pkw-Fahrer mit seiner Familie in Mühlhausen in eine Bahnunterführung, welche unter Wasser stand. der Pkw-Fahrer schätzte die Situation falsch ein und kam mit seinem Pkw im Hochwasser zum Stehen.

Den Kräften der Bereischaftspolizei Erfurt, welche in der besagten Nacht zur Unterstützung des Streifen- und Einsatzdienstes bei der PI Unstrut-Hainich eingesetzt waren, wurde mitgeteilt, dass die Tochter der Familie chronisch krank sei und auf Grund der Situation eine Panikattacke erlitt.

Das Fahrzeug war dabei, mit Wasser vollzulaufen. Die Beamten reagierten zügig und befreiten Mutter und Tochter aus dem Fahrzeug. Der Fahrzeugführer hatte dieses bereits vorher verlassen, um Hilfe zu organisieren. Verletzt wurde dabei niemand.

