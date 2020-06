Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall

Bad Frankenhausen (ots)

Am Freitagnachmittag befuhren der Führer (67) eines Pkw Opel und ein Daimler-Benz-Fahrer (23) in dieser Reihenfolge die Müldenerstraße in Bad Frankenhausen in Richtung Kyffhäuserstraße. Aufgrund von Unachtsamkeit fuhr der Daimler-Benz-Fahrer auf den verkehrsbedingt wartenden Pkw Opel auf. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ca. 2000,- EUR Sachschaden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

