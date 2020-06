Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall beim Überholen

B4 Nordhausen (ots)

Am Freitagmorgen befuhren die Führerin (28) eines Pkw Seat und ein Mazda-Fahrer (61) in dieser Reihenfolge die Bundestraße 4 aus Richtung Sondershausen kommend in Richtung Nordhausen. Hierbei fuhren beide hinter einem nicht unfallbeteiligten Lastkraftwagen. Der Mazda-Fahrer beabsichtigte, die Seat-Fahrerin und den LKW zu überholen. Als der Mazda auf gleicher Höhe mit dem Seat war, scherte die Fahrerin des Seat ebenfalls nach links zum Überholen aus, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Personen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 6000,- EUR

