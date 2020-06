Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe verzögern Kajaktour

Artern (ots)

Am Freitagvormittag sollte die Paddeltour mit dem Kajak, die Unstrut entlang, für ein Pärchen weitergehen. Doch als die Beiden aus Hessen in ihr Kajak in Artern steigen wollten, war es verschwunden. Unbekannte stahlen das Boot in der Nacht zum Freitag. Die Touristen hatten es am Donnerstagnachmittag mit zwei Paddeln und den Schwimmwesten in einem Gebüsch am Wasser, im Bereich der Rudolf-Breitscheid-Straße, versteckt und verbrachten die Nacht in einer Pension. Neben dem Zweierkajak fehlten auch die Paddel und eine Schwimmweste. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

