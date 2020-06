Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Waschboxen gewaltsam geöffnet

Niedersachswerfen (ots)

Mehrere hundert Euro Bargeld erbeuteten Diebe zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in Niedersachswerfen. Der oder die Unbekannten öffneten die Waschboxen einer Autowaschanlage Im Steinfeld gewaltsam. Sie verursachten einen Sachschaden von etwa 5000 Euro. Wer hat etwas beobachtet? Wem ist aufgefallen, wie sich Personen an den Waschboxen zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

