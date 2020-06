Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen

Mühlhausen (ots)

Ein unbekannter Mann schlug am Donnerstag, kurz nach 23.30 Uhr, an zwei Häusern in der Ratsstraße ein Fenster ein. Dabei verletzte sich der Täter vermutlich. Polizisten entdeckten Blut an den Glasscherben und stellten dieses sicher. Der Unbekannte entfernte sich anschließend in Richtung Kornmarkt. Er soll in Begleitung mehrerer Personen gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

