LPI-NDH: Renitenter Mann muss in Polizeigewahrsam

Leinefelde (ots)

In der Zelle der Polizei landete ein 42-Jähriger am Donnerstagabend in Leinefelde. Der Mann hielt sich gegen 18.30 Uhr in einem Imbiss am Conrad-Hentrich-Platz auf, als es ihm, offenbar aufgrund seines erheblichen Alkoholkonsums, nicht gut ging. Zeugen verständigten daraufhin die Rettungskräfte. Ihnen gegenüber wurde er aggressiv und handgreiflich. Außerdem weigerte er sich, den Laden zu verlassen. Die hinzugerufenen Polizisten mussten Pfefferspray einsetzen, um den renitenten Mann zu bändigen. Die Beamten nahmen ihn in Polizeigewahrsam. Doch auch dies hielt ihn nicht ab, weitere Straftaten zu begehen. Er beleidigte die Polizisten und schrie verfassungswidrige Parolen. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

