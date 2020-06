Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat aufgebrochen und Tabak gestohlen

Nordhausen (ots)

Unbekannte erbeuteten in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag aus einem Zigarettenautomaten Tabakwaren im Wert von mindestens 1000 Euro. Der oder die unbekannten Täter öffneten den Automaten in der Halleschen Straße Ecke Jacob-Plaut-Straße gewaltsam und gelangten so an das Diebesgut. Ermittlungen zufolge schlugen die Unbekannten gegen 4.30 Uhr zu. Sie flexten den Automaten vermutlich auf. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

