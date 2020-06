Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Nordhausen (ots)

Der Fahrer eines Kleinkraftrades musste am frühen Donnerstagnachmittag nach einem Unfall verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Er war in Niedersachswerfen auf der Appenröder Straße unterwegs, an der Mäharbeiten stattfanden. Das übersah der Fahrer und fuhr mit seiner MZ auf das stehende Fahrzeug der Arbeiter auf. Er stürzte und verletzte sich am Knie. Der entstandene Schaden wird auf ca. 9000 Euro geschätzt.

