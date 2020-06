Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Buntmetalldiebe in Nordthüringen unterwegs, Beuteschaden im fünfstelligen Bereich

Kirchheilingen (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag gewaltsam in eine Baufirma in der Neunheilinger Straße ein. Aus einer Lagerhalle erbeuteten die Täter Dachrinnen, Kupferrohre und Zinkplatten im Wert von mehreren zehntausend Euro. Auf Grund der Spurenlage gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter mit einem Transportfahrzeug auf das Gelände fuhren, um das Diebesgut aufzuladen. Erst im Mai ereignete sich ein ähnlicher Einbruch in eine Dachdeckerfirma in Dingelstädt, in der Küllstedter Straße. Hier erbeuteten die Täter zwischen Mittwoch, 13. Mai und Donnerstag, 14. Mai, Dachrinnen und Fallrohre im Wert von mindestens 50000 Euro. Die Polizei prüft nun, im Rahmen der Ermittlungen, ob es sich um die selben Täter handeln könnte. Wer Hinweise zu den genannten Taten geben kann, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen, auch im Vorfeld der Einbrüche, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell