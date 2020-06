Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos kollidiert

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Der 23-jährige Fahrer eines VW war am Mittwoch, kurz nach 16 Uhr, auf der Liboriusstraße aus Richtung Liesebühl unterwegs. An der Kreuzung zum Holzweg kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Sprinter eines 35-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

