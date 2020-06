Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beim Diebstahl erwischt

Nordhausen (ots)

Mitarbeiter einer Baufirma in der Hesseröder Straße erwischten am Mittwochnachmittag einen Mann beim Diebstahl von Baumaterialien vom Firmengelände. Sie konnten den 37-Jährigen aus Nordhausen festhalten und informierten die Polizei. Die Polizisten fanden bei dem Dieb zwar kein Diebesgut mehr, aber eine geringe Menge Crystel. Möglicherweise hatte der Täter Komplizen. Es fehlte vom Gelände Werkzeug im Wert von über 300 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

