Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dachstuhl in Flammen

Heringen (ots)

Am Mittwoch, gegen 12 Uhr, brach in einem Nebengelass in der Bahnhofstraße ein Feuer aus. Ersten Ermittlungen zufolge wurden auf dem Dach des Gebäudes, in dem Stroh gelagert war, Schweißbahnen verlegt. Dabei entzündete sich das Stroh, welches in weiterer Folge den Dachstuhl in Brand setzte. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Die Bahnhofstraße musste für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt werden.

