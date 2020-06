Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision bei Überholvorgang

Bleicherode (ots)

Glimpflich endete ein Unfall am Dienstag, bei dem ein Motorrad und ein Auto kollidierten. Der 41-jährige Motorradfahrer überholte gegen 17.15 Uhr in der Nordhäuser Straße einen Audi. Dabei geriet das Motorrad auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und touchiert den Audi des 50-Jährigen. Der Motorradfahrer stürzte, blieb aber glücklicherweise unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

