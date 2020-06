Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eindringlinge im Solebad

Artern (ots)

Wie Am Dienstag bekannt wurde, drangen Unbekannte zwischen Mittwoch, 3. Juni, und Donnerstag, 4. Juni, gewaltsam auf das Gelände des Freibades in der Saline ein. Dort stahlen der oder die Täter mehrere Hinweisschilder. Außerdem zerstörten sie die Fensterscheibe eines Umkleideraumes und versenkten einen großen Stein im Schwimmbecken. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind Personen aufgefallen, die sich widerrechtlich auf dem Gelände des Solebades aufhielten? Hinweise nimmt die Polizei in Artern unter der 03466/3610 entgegen.

