Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straßenbahnhaltestelle entglast

Nordhausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch beschädigten Unbekannte eine Straßenbahnhaltestelle in der Grimmelallee. Der oder die Täter zerstörten teilweise die Glasscheiben der Haltestelle und verursachten so einen Schaden von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

