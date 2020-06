Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Mehrfamilienhaus

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brannte es, kurz nach 1.30 Uhr, auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Lindenallee. Die Bewohner des betroffenen Hauseinganges konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sodass niemand verletzt wurde. Da das Feuer durch den Funkenflug unter den Dachstuhl zog, musste die Feuerwehr Dachziegeln entfernen, um die dortigen Glutnester zu bekämpfen. Insgesamt entstand ein Schaden von schätzungsweise etwa 100000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Feuer von einem Heizstrahler ausgegangen sein, der auf dem Balkon von dem 64-jährigen Bewohner betrieben wurde. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell