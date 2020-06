Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall im Kreuzungsbereich - Autofahrer wird verletzt

Merxleben (ots)

Der Fahrer eines Skoda befuhr am Dienstag, kurz vor 7 Uhr, die Kreisstraße aus Richtung Sundhausen in Richtung Nägelstädt. Als der 23-Jährige die Kreuzung zur Landstraße 3176 überfahren wollte, kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Mitsubishi eines 62-Jährigen. Dieser war mit seinem Fahrzeug, an dem sich ein Anhänger befand, bereits auf der Landstraße aus Richtung Merxleben unterwegs. Infolge der Kollision prallte der Skoda gegen die Leitplanke und drehte sich. Der 23-jährige Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Landstraße war bis kurz nach 7.30 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache dauern an.

