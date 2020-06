Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anzeigen gegen Autofahrer

Bad Frankenhausen (ots)

Am Montagabend, kurz nach 20 Uhr, kontrollierten Polizisten in Bad Frankenhausen den Fahrer eines VW. Dabei stellte sich heraus, dass der 33-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und offenbar unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und erstatteten Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell