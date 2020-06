Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffiti-Sprayer verursachen mehrere hundert Euro Schaden an Hauswand

Nordhausen (ots)

Vier blaue Graffiti-Schriftzüge hinterließen Unbekannte am vergangenen Wochenende an der Hauswand eines Firmengebäudes für Nutzfahrzeuge in der Halleschen Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und geht von einem Schaden von etwa 500 Euro aus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

