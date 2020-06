Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto und Linienbus kollidiert

Schlotheim (ots)

Die Fahrerin eines Peugeot und der Fahrer eines Linienbusses beabsichtigten am Montagmorgen, kurz vor 9 Uhr, aus der Buswendeschleife in der Bahnhofstraße in den fließenden Verkehr einzufahren. In weiterer Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. In dem Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt zwei Fahrgäste. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallherganges dauern an.

