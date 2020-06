Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schule, Spielplatz und Bushaltestelle mit Graffiti besprüht

Bad Tennstedt (ots)

Am vergangenen Wochenende trieben Graffiti-Sprayer in Bad Tennstedt ihr Unwesen. Ein Zeuge entdeckte am Montagmorgen, dass der oder die Unbekannten das Schulgebäude in der Cölestien-August-Just-Straße mit Graffiti beschmierten. Im Umfeld konnten noch weitere silber-graue Graffiti-Schriftzüge festgestellt werden, etwa an einem Kinderspielplatz, einem Wartehäuschen, einem Altkleidercontainer am Busbahnhof, dem Hortgebäude und einem Bienenhäuschen. Wer hat etwas bemerkt oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell