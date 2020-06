Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung

Sondershausen (ots)

Bereits in der Nacht zu Dienstag, 26. Mai, ereignete sich in Sondershausen eine Straßenverkehrsgefährdung, zu der die Polizei nun Zeugen sucht. Zwischen 0 Uhr und 4.45 Uhr warfen Unbekannte zwei Umleitungsschilder vom Gehweg auf die Jechastraße. Dort waren sie aufgrund der Dunkelheit nur schwer für herannahende Autofahrer zu erkennen. Wer hat etwas beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

