Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülltonne in Brand gesetzt

Bad Langensalza (ots)

Eine Papiermülltonne, die in einer Hofeinfahrt in der Mauergasse abgestellt war, brannte am Sonntagabend, gegen 23 Uhr. Die Bewohner bemerkten das Feuer und löschten es noch vor Eintreffen von Polizei und Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht davon aus, dass die Tonne durch Unbekannte in Brand gesetzt wurde. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind Personen aufgefallen, die sich an der Mülltonne in der Mauergasse zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der 03603/8310 entgegen.

