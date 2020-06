Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision verursacht erheblichen Schaden

Berlingerode (ots)

Der Fahrer eines Audi befuhr am Sonntag, 19 Uhr, die Hauptstraße in Richtung Teistungen. Als der 66-Jährige nach links in die Bleckenröder Straße abbiegen wollte, musste er verkehrsbedingt bremsen. Als er abbog, kam es zur Kollision mit dem BMW eines 74-Jährigen, der hinter dem Audi fuhr und zum Überholen angesetzt hatte. Durch den Aufprall kam der BMW nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Mast eines Verkehrszeichens. An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um den beschädigten Masten abzutrennen, da dieser auf den Gehweg ragte. Personen kamen nicht zu Schaden.

