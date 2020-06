Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieb auf Autohausgelände gefasst

Nordhausen (ots)

Ein Dieb konnte in der in der Nacht zu Montag auf frischer Tat geschnappt werden. Eine Zeugin hatte die Polizei über Personen informiert, die sich, gegen 2.30 Uhr, auf dem Gelände eines Autohauses in der Alten Leipziger Straße aufhielten. Die hinzugerufenen Polizisten konnten tatsächlich einen 42-Jährigen feststellen. Der Mann hatte bereits Fahrzeugteile eines zum Verkauf stehenden Autos demontiert und zur Abholung bereit gelegt. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Gegen ihn wird nun ermittelt.

