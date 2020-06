Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht durch Sattelzug

Am Ohmberg, Eichsfeldkreis (ots)

In der Ortslage Neustadt (Am Ohmberg) ereignete sich bereits am 03.06.2020 gegen 18:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Neubaugebiet "An der Steinfurt".

Nach Aussage eines Zeugen habe ein weißer Lkw mit gelben Streifen an der Seite beim Befahren einer scharfen Rechtskurve mit seinen Reifen einen Stromverteilerkasten touchiert und an diesem erheblichen Schaden hinterlassen. Anschließend entfernte sich der Sattelzug pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zur Sicherung des Kastens musste der Netzbetreiber einen Techniker zur Unfallstelle schicken.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall durch weitere Zeugen nimmt die Polizeidienststelle in Heiligenstadt entgegen.

