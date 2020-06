Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermißte 91-jährige wieder da

Bad Frankenhausen / Kyffhäuserkreis (ots)

Am Samstag Morgen gegen 07:00 Uhr ging auf der Polizei im Kyffhäuserkreis eine Vermißtenanzeige ein. Eine 91-jährige Heimbewohnerin aus dem Pflegeheim "Haus Wilma" in Bad Frankenhausen wurde als vermißt gemeldet. Unverzüglich wurde durch die Polizei, Kräfte vor Ort geschickt, um die Absuche im Stadtgebiet von Bad Frankenhausen durchzuführen. Ca. 1,5h dauerten diese Fahndungsmaßnahmen an, als eine Passantin die Vermißte im Stadtgebiet feststellen konnte und die Polizei informierte. Die 91-jährige konnte wohlbehalten ins Pflegeheim zurückgeführt werden.

Die Polizei bedankt sich hiermit ausdrücklich bei der Bürgerin für ihre Umsichtigkeit und Zivilcourage.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell