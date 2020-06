Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht auf dem REWE Parkplatz Ebeleben

Ebeleben / Kyffhäuserkreis (ots)

Am 06.06.2020 zwischen 12:45 - 14:00 Uhr ereignete sich auf dem REWE Parkplatz von Ebeleben ein Verkehrsunfall. Das Verursacherfahrzeug kollidierte mit einem ordnungsgemäß abgeparkten orangen PKW Opel Adam. Der Fahrer verließ daraufhin unerlaubt die Unfallstelle, ohne seine Pflichtangaben zu hinterlassen. Am PKW Opel entstand dadurch ein Schaden von ca. 1.000 EUR. Die Polizei nahm in diesem Falle eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht auf und bittet hiermit um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen melden sich bitte unter der öffentlichen Einwahl der PI KYF unter 03632 - 6610.

