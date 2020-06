Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Folgenschwerer Verkehrsunfall

Thüringenhausen/Kyffhäuserkreis (ots)

Am Samstag Nachmittag gegen 16:15 Uhr ereignete sich in der Ortslage von Thüringenhausen in der Bellstedter Straße ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn verlor ein 23-jähriger Renault Fahrer die Kontrolle über seinen Kleintransporter und kollidierte in der weiteren Folge mit einem Telefonmasten und den dahinter befindlichen Zaun. Der Masten brach ab, so dass er durch die alarmierte Feuerwehr provisorisch gesichert werden musste. Anschließend wurde durch die Polizei der Bereitschaftsdienst der Deutschen Telekom verständigt, um den entstandenen Schaden zu beseitigen. Der Schaden am Renault Kleintransporter beträgt ca. 5.000 EUR. Der Fahrer hatte großes Glück und blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Die sonstigen Schäden am Zaun und dem Masten liegen etwa bei ca. 1.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell