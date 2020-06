Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Heckenbrand in Heldrungen

Heldrungen / Kyffhäuserkreis (ots)

Am Samstag Nachmittag gegen 14:15 Uhr wurde in der Mühlstraße von Heldrungen eine Brand gemeldet. Hier geriet aus bisher noch unbekannter Ursache eine ca. 70m lange Hecke in Brand. Im weiterem Brandverlauf wurde ein angrenzender Geräteschuppen in Mitleidenschaft gezogen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ablöschen. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Bewohnte Gebäude waren nicht in Gefahr.

Da aufgrund der aktuellen Witterung Selbstentzündung auszuschließen ist, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet hiermit um Hinweise aus der Bevölkerung.

