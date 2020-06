Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bank wieder aufgetaucht

Rodishain (ots)

Die Bank, welche vom 25.05 zum 26.05 in Nordhausen in der Dr.-Kurt-Isemann-Straße entwendet wurde, ist wieder da. Ein Zeuge informierte die Polizei, nachdem er die Bank am Samstagmittag beim Angeln in Rodishain sprichwortlich aus einem dortigen See fischte. Warum die Bank im See versenkt wurde, ist momentan unklar. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.

