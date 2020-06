Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Drogen am Steuer

Nordhausen (ots)

Die Polizei stellte am Samstagabend bzw. Sonntagfrüh im Rahmen von Verkehrskontrollen in Nordhausen zwei Autofahrer fest, die berauscht hinter dem Steuer saßen. Am Samstag, gegen 19.00 Uhr, wurde in der Martin-Niemöller-Straße der Fahrer eines VW kontrolliert. Bei dem 33-Jährigen verlief ein Drogentest positiv. Am Sonntag, gegen 01:00 Uhr, wurde in der Arnoldstraße der nächste Verstoß festgestellt. Ein 31-Jähriger VW-Fahrer wurde positiv auf Drogen getestet. Es erfolgte jeweils eine Blutentnahme im Krankenhaus. Gegen beide Autofahrer wird nun ermittelt. Die Polizisten untersagten ihnen die Weiterfahrt.

