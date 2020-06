Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erfolg für die Polizei im Eichsfeld - Betrüger festgenommen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Die Polizei in Heiligenstadt nahm am Freitagvormittag in der Theodor-Storm-Straße einen 31-jährigen Mann aus Nordrhein-Westfalen fest. Er steht im Verdacht Handys bestellt zu haben, ohne dafür bezahlen zu wollen. Die Geräte ließ sich der Westfale nach Heiligenstadt an eine unbewohnte Adresse liefern. Ein Zeugenhinweis führte die Polizisten nun auf die Spur des Täters. Schon einmal sollte an den leerstehenden Wohnblock ein Paket geliefert werden. Noch bevor der 31-Jährige am Freitag das Paket abnehmen konnte, klickten die Handschellen. Noch ist unklar, ob der Mann alleine handelte oder weitere Komplizen hat. Die Ermittlungen dauern an.

