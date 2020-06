Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher im Erdbeerstand

Niedersachswerfen (ots)

Einbrecher hatten es in der Nacht zum Freitag auf den Verkaufsstand für Erdbeeren in der Harzstraße abgesehen. Wie am Morgen bekannt wurde, drangen der oder die Diebe gewaltsam in den Stand ein und durchwühlten den Innenraum. Mit einer Decke und Zigaretten verschwanden die ungebetenen Gäste. Zurück ließen sie Fahrradteile, deren Herkunft noch unklar ist. Die Polizisten stellten die Teile sicher. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

